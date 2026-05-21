İBB soruşturmasında sular durulmuyor: 25 Tutuklama Birden!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli hakkında karar çıktı. CHP’de kurultaya ilişkin verilen “mutlak butlan” kararıyla başlayan siyasi kriz sürerken, İBB’ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 33 kişiden 25’i tutuklandı, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

8 KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI

Hakimlik; Hilal Koçan, Selim Çolak, Nurullah Yetiştiren, Mustafa Özay, Sema Akça Oflaz, Erhan Çamkıranoğlu, Aydın Soydaş ve Merve Öztopaloğlu Küçükel hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, doğrudan adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 kişi hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

OPERASYON 6 İLDE DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla operasyon düzenlenmişti.

İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 57 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma süreci devam ediyor.