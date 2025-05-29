İBB soruşturmasında üç tutuklu serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman hakkında tahliye kararı verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İBB soruşturmasında üç tutuklu serbest bırakıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman hakkında tahliye kararı verildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan üç isim, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 2024/228233 numaralı soruşturma kapsamında; "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet verme" suçlarından tutuklu bulunan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet verme" ve "örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklu olan Güngör Gürman’ın, 29 Mayıs 2025’te verdikleri ek ifadelerinin değerlendirilmesinin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma koşullarını taşıdıkları kanaatine varıldığı belirtildi.

Başsavcılık, şüpheliler hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine başvurdu. Mahkeme, üç ismin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında daha önce de Murat Abbas, Ahmet Çiçek, Ertan Yıldız ve Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmıştı.

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