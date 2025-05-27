İBB soruşturmasında yeni gelişme: 25 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık gibi çok sayıda üst düzey isim tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, 36 şüpheliden 25'inin tutuklanmasına hükmederken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ AÇIKLANDI

Tutuklanmasına karar verilen 25 şüphelinin isimleri, şu şekilde:

"İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, muhasebe müdürü Murat Bıyık, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, muhasebeci Murat Sinan Sepetçi, iş insanları Sarp Yalçınkaya, Seza Büyükçulha, Berat Çağrı Kapki ve İlker Hamal, iş kadınları Nezahat Kurt ile Serpil Altıntaş, çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz ve Ogün Soytekin, İBB memuru ve harita mühendisi Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç ve Adem Soytekin'in koruması Murat Erenler."

ADLİ KONTROL KARARI VERİLENLERİN SAYISI 21’E YÜKSELDİ

Hakimlik, aralarında İBB şube müdür yardımcıları, mühendisler ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 11 kişiyi, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza yükümlülüğü” gibi adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan 10 kişiyle birlikte toplam adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli sayısı 21’e çıktı.

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 zanlının isimleri ise şöyle:

"İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Burak Alp, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı - İhale Komisyonu Üyesi Akif Gündüz, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Yıldırım, İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü Ahmet Önal, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı Osman Şahin, Yapı Merkezi İnş ve San AŞ'de inşaat mühendisi Mustafa Erkan Saatçi, eski Kültür AŞ Sanat Yönetimi çalışanı Habibe İlknur Kaya​​​​​ ve iş insanları Yusuf Şahin, şirket Genel Müdürü Abdussamet Baydar ile Murat Şeyhmus Sarıboğa."

Ekiplerin, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.