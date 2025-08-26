İBB soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, tutuklu bir şüpheli ile avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine dair iddialar gündeme gelmişti.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN SORUŞTURMA İZNİ

Söz konusu iddiaların araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti. Bakanlıktan gelen izin sonrası, iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Birinci’nin ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne resmi yazı gönderildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Soruşturma kapsamında, tutuklu bir şüpheli ile cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğiyle ilgili iddialar nedeniyle avukat Mücahit Birinci’nin ifadesi alındı. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Birinci hakkında tutuklama talep edilmedi.

Savcılığın kararı doğrultusunda Birinci, “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza yükümlülüğü” şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.