İBB soruşturmasında yeni gelişme: Avukat Mücahit Birinci ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, tutuklu bir şüpheli ile avukat Mücahit Birinci’nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine dair iddialar gündeme gelmişti.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN SORUŞTURMA İZNİ

Söz konusu iddiaların araştırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti. Bakanlıktan gelen izin sonrası, iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Birinci’nin ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne resmi yazı gönderildi.