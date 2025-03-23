İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ercan Saatçi serbest bırakıldı!

İBB’ye yönelik yürütülen "Terör ve örgütlü suçlar" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü sanatçı Ercan Saatçi, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB soruşturmasında yeni gelişme: Ercan Saatçi serbest bırakıldı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "Terör ve örgütlü suçlar" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü sanatçı Ercan Saatçi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ercan Saatçi’nin gözaltına alınma sürecine dair iddialar gündeme gelirken, Patronlar Dünyası'nın haberine göre Saatçi'nin ortağı olduğu "Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş."nin 2020 yılında İBB'den üç ihale aldığı ortaya çıktı.

Bu ihalelerin toplam tutarının 30 milyon 655 bin TL olduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında bu anlaşmaların detaylarının incelendiği ifade ediliyor.

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