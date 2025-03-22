İBB soruşturmasında yeni gelişme: Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, yurt dışından dönüşü sırasında gözaltına alındı. Güven’in teslim olmak amacıyla Türkiye’ye döndüğü öğrenilirken, gözaltı sayısı 91’e yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB soruşturmasında yeni gelişme: Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, yurt dışından dönüşü sırasında gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Güven’in teslim olmak amacıyla Türkiye’ye döndüğü, ancak Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapar yapmaz gözaltına alındığı öğrenildi. Güven’in hangi suçlamalar kapsamında gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın genişletildiği belirtiliyor.

GÖZALTI SAYISI 91'E YÜKSELDİ

Elif Güven’in gözaltına alınmasıyla birlikte, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 91’e ulaştı. Daha önce de çeşitli birimlerde görev yapan belediye çalışanları ve yöneticiler hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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