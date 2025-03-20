İBB soruşturmasında yeni görüntüler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturması başlatırken, CHP'deki para sayma görüntüleri ve 'Kent Uzlaşısı' soruşturmaları çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu iki soruşturma kapsamında toplamda 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonlar kapsamında, şüphelilerden Emrah Bağdatlı ve Ali Nuhoğlu'nun adreslerine de arama yapılmıştı. Arama sonucunda Ali Nuhoğlu gözaltına alındı. Firari durumdaki Emrah Bağdatlı'nın ve gözaltına alınan Ali Nuhoğlu'nun evlerinde yapılan aramalarda, dolapların içinden balya balya para çıktığı görüldü. Bu anlar ise polis kameralarına yansıdı.