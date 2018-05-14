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İBB'yi işgal davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada 52 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

İBB'yi işgal davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada 52 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #ibb #işgal #fetö 15 temmuz darbe girişimi
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