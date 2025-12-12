İBB Yolsuzluk Soruşturması: Ekrem İmamoğlu dahil 402 sanığın ilk duruşma tarihi açıklandı

402 sanıklı davada yargılama başlıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ve Türkiye gündemine oturan 'yolsuzluk' soruşturmasında önemli bir aşama kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105’i tutuklu toplam 402 sanık hakkındaki iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TARİH BELLİ OLDU

Mahkeme, davanın ilk duruşma tarihini de belirledi. Tarihi yargılama, güvenlik ve katılım yoğunluğu nedeniyle Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda 9 Mart 2026 tarihinde başlayacak.

İmamoğlu için istenen ceza iddianamede sanıkların sayısı ve suçlamaların çeşitliliği dikkat çekiyor. İddianameye göre Ekrem İmamoğlu, 142 farklı eylemle ilgili olarak suç örgütünün kurucusu ve lideri olduğu iddiasıyla yargılanacak. İmamoğlu hakkında, 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İmamoğlu’na yöneltilen başlıca suçlamalar arasında; ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç Gelirlerinin Aklanması’ ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık’ yer alıyor. Ayrıca örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia edilen 'Kişisel Verilerin Kaydedilmesi', 'Haberleşmenin Engellenmesi' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma' gibi çok sayıda farklı suçlama da bulunuyor.