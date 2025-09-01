İBB yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı: Firari iş insanı aranıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu için kırmızı bülten çıkarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

Şüphelilerin, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturulduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında firari durumda olan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu için, daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararına ek olarak, Interpol üzerinden kırmızı bültenle aranması kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, 10 Mayıs'ta iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

soruşturma
