İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: İki şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Keleş ve Murat Keleş, “rüşvet almak” ve “suç örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: İki şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mustafa Keleş ile Murat Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

Mustafa Keleş’in, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu olduğu, Murat Keleş’in ise yeğeni olduğu öğrenildi.

İki şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemleri devam eden Keleş ailesinin iki ferdiyle ilgili kararın önümüzdeki saatlerde verilmesi bekleniyor.

Soruşturma, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında yürütülüyor. Başsavcılık, zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar yöneltiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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