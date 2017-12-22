İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dayak skandalı yaşandı. Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, bir zabıta personelini önce azarladı, sonra da tokat attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Karali'nin görevden alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce bağırıp çağırdı sonra da tokatladı.



Görüntülerdeki dayak olayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı.



Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, aracıyla belediyenin Kartal'daki merkezine gitti. Sinirli olduğu gözlenen Karali, bir zabıta personelini yanına çağırdı.



Hazırolda bekleyen zabıta memurunu, arkadaşlarının önünde uzun süre azarladı.



Öfkesini alamayan Karali, işinden olmamak için hazırolda bekleyen zabıtaya iki tokat attı. Daire Başkanı olay yerinden giderken de bağırıp çağırmaya devam etti.



Olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra bu defa kameranın açısına dayak atılan zabıta girdi. Bir süre yerinde sendeleyen zabıta memuru dengesini kaybedip bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle de hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu belirtilen memur darp raporu aldı.



Kısa sürede yayılan dayak görüntülerine tepki yağdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tepkilere sessiz kalmadı. Sosyal medya üzeinden açıklama yapan Uysal, Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevinden alındığını duyurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirtti.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan açıklama

‘Zabıta memuruna şiddet’ görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir.



Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar.



ulusal.com.tr