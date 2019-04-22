İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mecli̇si̇nde yapılan oylama sonucunda 180 oy alan Göksel Gümüşdağ, Mecli̇s Bi̇ri̇nci̇ Başkan Veki̇li̇ seçi̇ldi̇. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada 4 siyasi partinin temsilcileri vardır. Kadını, erkeği 80 binin üzerindeki çalışanın alın terine saygı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben onların patronu değilim, emanetçiyim. Bu şekilde bir süreç yöneteceğim." dedi. AKP İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da "1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelişinde itibaren İstanbul'un hangi süreçlerden geçtiğini ve hangi zirvelere çıktığını, tarih, sokak, ağaç ve bu sokaktaki her bir canlı buna şahitlik eder. 25 yılımızdan utanan değiliz, 25 yılımızla gurur duyan bir siyasi hareketiz" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekilliği için amca çocukları Göksel Gümüşdağ ve Gökhan Gümüşdağ yarıştı. Oylama sonucu AK Partili Göksel Gümüşdağ, 180 üyenin oyunu alarak İBB Meclisi Birinci Başkanvekili seçilirken, amcasının oğlu 131 oy aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mecli̇si̇nde yapılan oylama sonucunda 180 oy alan Göksel Gümüşdağ, Mecli̇s Bi̇ri̇nci̇ Başkan Veki̇li̇ seçi̇ldi̇.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisinde dört siyasi partinin temsilcilerinin bulunduğunu belirterek, "Kadını, erkeği 80 binin üzerindeki çalışanın alın terine saygı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben onların patronu değilim, emanetçiyim. Bu şekilde bir süreç yöneteceğim." dedi.



İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısında, salondaki 311 meclis üyesiyle tek tek tokalaştı.



Meclis gündemindeki, başkan vekilleri, katip ve encümen üyelerinin seçiminin yapılabilmesi için en genç meclis üyelerinden Amine Cansu Kaba ve Kübra Nur Uslu'yu geçici divan katibi olarak seçen İmamoğlu, onları kürsüye çağırdı.



Üyelerin yerini almasıyla birlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



İmamoğlu, yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile Türkiye'de ve Srilanka'da gerçekleşen terör olaylarını kınadı.



"39 belediye başkanı, bizim belediye başkanımızdır." diyen İmamoğlu, bu süreci hep beraber yöneteceklerini söyledi.



Görevlerini yaparken İstanbul'un bir çekim merkezi olduğunu asla unutmayacaklarını aktaran İmamoğlu, "Burada 4 siyasi partinin temsilcileri vardır. Kadını, erkeği 80 binin üzerindeki çalışanın alın terine saygı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben onların patronu değilim, emanetçiyim. Bu şekilde bir süreç yöneteceğim." diye konuştu.







Bu süreçte hukuka uygun hareket etmenin çok önemli olacağını ifade eden İmamoğlu, yeni dönemin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.



AKP İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise yaptığı konuşmada, tarihi bir ana şahitlik yapıldığını kaydetti.



İstanbul'un emanetini alarak bu sıralara geldiklerini anlatan Göksu, "Bu sıralar, İstanbul'un emanetidir. Bu emanetini taşıdığımız İstanbul, bizimle tanıştıktan sonra; özgürlüklerin, kardeşliğin, emeğin, adaletin bir arada yaşamanın, hukukun ve adaletin şehri olmuştur." ifadelerini kullandı.



31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul halkının kendilerine denetin mekanizması görevi verdiğini vurgulayan Göksu, şunları kaydetti:



"İstanbul halkının bize verdiği emanetin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu anlamda AK Parti grubu olarak bu şehrin tarihine, kültürüne, insanına iyilikte motor, kötülükte ise fren olacağız. Sayın başkanın çok incitici bir dil kullandığını ifade etmek isterim. İstanbul'un kaosa terk edildiğini, insanların mutsuz olduğunu ifade etti. Oysa 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelişinde itibaren İstanbul'un hangi süreçlerden geçtiğini ve hangi zirvelere çıktığını, tarih, sokak, ağaç ve bu sokaktaki her bir canlı buna şahitlik eder. 25 yılımızdan utanan değiliz, 25 yılımızla gurur duyan bir siyasi hareketiz."



Karar ve denetim mekanizmasını İstanbul halkının yararına kullanacaklarını dile getiren Göksu, "Yeni başlangıç derken acaba çöp dağlarına mı geri dönülecek? İstanbulluları müsterih olsunlar. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri, hukukun bize verdiği hakları en güzel şekilde kullanarak, İstanbullulara hizmet için çaba göstereceğiz. Önceliğimiz İstanbul halkı olacak. Bu şehirde çalışan, emek veren 80 bin kişinin hukukunu, adaleti, özgürlüğü, kardeşliği, huzuru önceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Göksu, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgi, saygı, ve hoşgörüden çok bahsettiğini ancak bu sabah itibarıyla aksi uygulamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını şu sözlerle dile getirdi:



"İstanbul halkı, bu şehirde karar ve denetim mekanizması hakkını bize vermiştir. 180 gruba sahip olan AK Parti'nin yerini değiştirerek bir grup operasyonu yapmak istemişlerdir. Bu da çok nezaketten uzak bir davranıştır. Dün gece Meclis'te oturma sıralarımızın değiştirildiğini gördük. Birinci ve ikinci başkan vekillerinin eşyaları içeride olmasına rağmen kapılarının kilit göbekleri değiştirilerek kilitlenmiştir. Koltuk meraklısı değiliz. Bilin ki, gücümüzü İstanbul'dan alıyoruz."



Göksu'dan sonra kürsüye gelen CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı da yaptığı konuşmada eleştirilere cevap verdi.



Konuşmaların ardından belediye başkan vekillikleri ve divan katip üyelerinin seçimine geçildi.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ SEÇİLDİ



İstanbul Büşükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkan Vekilliği için amca çocukları Göksel Gümüşdağ ve Gökhan Gümüşdağ yarıştı. Oylama sonucu AK Partili Göksel Gümüşdağ, 180 üyenin oyunu alarak İBB Meclisi Birinci Başkanvekili seçilirken, amcasının oğlu 131 oy aldı.



İBB'nin yeni dönem meclisinin ilk toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.



Meclisin şekillendirilmesini sağlayacak seçim gündemiyle yapılan toplantıda, İBB birinci ve ikinci başkan vekili, divan katipleriyle encümen üyelerinin seçimi yapıldı.



AK Parti, birinci başkan vekilliği için Küçükçekmece'den İBB'ye gelen Göksel Gümüşdağ'ı, Cumhuriyet Halk Partisi ise yine aynı ilçeden gelen Gümüşdağ'ın amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ'ı aday gösterdi.



Oylama sonucu, 180 oy alan Göksel Gümüşdağ Birinci Başkan Vekili olurken, Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.



Bunun ardından bu defa ikinci başkan vekilliği için seçime geçildi. AK Parti'nin aday gösterdiği Ömer Faruk Kalaycı 180, CHP'nin adayı Hüseyin Aksu 131 üyenin oyunu alabildi. Böylece İBB Meclisi'nin ikinci başkan vekili de AK Partili oldu.



Divan katipleri seçimi için de hem AK Parti hem de CHP 10'ar aday gösterdi. Oylamada, AK Parti grubunun aday gösterdiği Onur Uygun, Sezgin Batıgün, Gökhan Özten, Rıdvan Bural, İlyas Duras, Fatih Kayacı, Şeyma Aktaa, Erkan Alemdar, Amine Cansu Kaba ve Duygu Koş Şimdi seçildi.



Encümen üyelikleri seçiminde de AK Partili Ömer Lütfü Arı, Erdal Yılmaz, Hüseyin İbrahimoğlu, Halil İbrahim Aslan ve Hayriye Çiçek en fazla oyu aldı.



Seçimlerin ardından İmamoğlu, göreve gelen kişileri kutladı ve seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.



İBB Meclisi Birinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve İkinci Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı da oy vererek kendilerini seçen meclis üyelerine teşekkür etti.



Ekrem İmamoğlu, gündemdeki diğer maddelerin 24 Nisan günü görüşülmesi yönünde karar alarak birleşime ara verdi.



23 Nisan Ulusal Çocuk ve Egemenlik Bayramı nedeniyle bir günlük tatile giren Meclis, 8. dönemdeki ikinci birleşimini Çarşamba günü yapacak ve Meclis’teki ihtisas komisyonlarının seçimini gerçekleştirecek.



ulusal.com.tr