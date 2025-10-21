İBB’de soruşturma dalgası! 200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri, İBB ve iştiraklerinde görev yapan 200’ün üzerinde personeli ifadeye çağırdı. Çağrılan isimler arasında AK Parti döneminde görev yapmış isimlerin de bulunduğu öğrenildi
Yayınlanma:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 200’ün üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı.
İfadeye çağrılanlar arasında İBB bürokratlarının yanı sıra belediye iştiraklerinde çalışan personel de yer alıyor. Gelişme kapsamında herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.
İfadeye çağrılanlar arasında AK Parti döneminde görev yapmış bazı eski belediye personelinin de bulunduğunu aktardı.
Soruşturma kapsamında işlemlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.