İBB’de soruşturma dalgası! 200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 200’ün üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı.

İfadeye çağrılanlar arasında İBB bürokratlarının yanı sıra belediye iştiraklerinde çalışan personel de yer alıyor. Gelişme kapsamında herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

İfadeye çağrılanlar arasında AK Parti döneminde görev yapmış bazı eski belediye personelinin de bulunduğunu aktardı.

Soruşturma kapsamında işlemlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.