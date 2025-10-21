İBB’de soruşturma dalgası! 200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı

İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri, İBB ve iştiraklerinde görev yapan 200’ün üzerinde personeli ifadeye çağırdı. Çağrılan isimler arasında AK Parti döneminde görev yapmış isimlerin de bulunduğu öğrenildi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İBB’de soruşturma dalgası! 200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 200’ün üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı.

İfadeye çağrılanlar arasında İBB bürokratlarının yanı sıra belediye iştiraklerinde çalışan personel de yer alıyor. Gelişme kapsamında herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı.

İfadeye çağrılanlar arasında AK Parti döneminde görev yapmış bazı eski belediye personelinin de bulunduğunu aktardı.

Soruşturma kapsamında işlemlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Putin - Trump görüşmesi yapılacak mı? Beyaz Saray yetkilisinden açıklama geldiPutin - Trump görüşmesi yapılacak mı? Beyaz Saray yetkilisinden açıklama geldiDünya
Faizsiz kredi veren bankalar Ekim 2025 | İş Bankası, Akbank ve 9 bankadan 90 bin TL’ye kadar sıfır faizli krediFaizsiz kredi veren bankalar Ekim 2025 | İş Bankası, Akbank ve 9 bankadan 90 bin TL’ye kadar sıfır faizli krediEkonomi
AK Parti Genel Sekreterinden dikkat çeken Özgür Özel çıkışı: Sesinin yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin zorlaşan durumundandırAK Parti Genel Sekreterinden dikkat çeken Özgür Özel çıkışı: Sesinin yüksek çıkması Silivri'deki efendisinin zorlaşan durumundandırSiyaset
ibb ifadeye çağrıldı
Günün Manşetleri
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Bahçeli Meclis’te konuştu
Çok Okunanlar
22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor!
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!
Acil nakit lazım olanlar dikkat! Acil nakit lazım olanlar dikkat!