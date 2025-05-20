İBB’de sular durulmuyor! 22 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Haberler.com’a göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin’in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SUÇLAMALAR AĞIR: RÜŞVET, İRTİKAP VE İHALEYE FESAT

Operasyonun merkezinde, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olduğu belirtilen Taner Çetin yer aldı. Soruşturma kapsamında Taner Çetin’in, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yaparak kendisine yakın şirketler üzerinden rüşvet aldığı ve bu yolla taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği iddia edildi.

MASAK RAPORLARI AÇIKLADI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, Taner Çetin’in bu varlıkları elde etmek için ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı, ayrıca bu firmalar üzerinden diğer personellere de para gönderildiği iddia edildi. Raporda, adrese teslim ihalelerle birlikte yüklü miktarda rüşvet alındığına dair bulgular yer aldı.

Ayrıca, Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.