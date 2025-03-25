İBB’de yeni dönem: Başkanvekili yarın seçiliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan koltuk için yarın Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi yapılacak. Mevcut sandalye dağılımı göz önüne alındığında, CHP’li bir ismin başkanvekili olması bekleniyor.

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İBB’de yeni dönem: Başkanvekili yarın seçiliyor!
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Başkanvekilliği için Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün isimleri öne çıkıyor. Ancak Büyükşehir Belediye Kanunu ilçe belediye başkanlarının başkanvekili olmasına izin vermiyor.

Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre başkanvekili kim olabilir?

"Büyükşehir Belediye Kanunu, başkanvekilliğinin nasıl belirleneceğini açıkça ortaya koyuyor. Kanunun 17. maddesi gereği, büyükşehir belediye başkanvekili ilçe belediye başkanları arasından değil, belediye meclis üyeleri arasından seçilir."

Meclis aritmetiği CHP’yi işaret ediyor

İBB Meclisi’nde CHP’nin 184, AK Parti’nin 130, MHP’nin ise 2 üyesi bulunuyor. Bu tabloya göre, CHP'li bir adayın seçilmesi bekleniyor. Oylama, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesine göre gizli oylama usulüyle gerçekleştirilecek.

"Belediye başkanvekili seçimi, meclis üyeleri arasında ve gizli oylama usulüyle yapılacak. İlk iki turda 3'te 2 çoğunluk aranırken, üçüncü turda salt çoğunluğu sağlayan aday seçimi kazanacak."

CHP’nin adayı kim olacak?

CHP henüz adayını resmi olarak açıklamasa da, İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili olarak atadığı Nuri Aslan’ın ismi öne çıkıyor. Ayrıca, Avukat Ülkü Sakalar’ın da aday olabileceği konuşuluyor.

Seçim öncesi gözler CHP’nin alacağı karara çevrildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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