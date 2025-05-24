İBB’de yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 45 şüphelinin ifade işlemleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı birimlerde görevli üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 45 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde ifade işlemlerine başlandı. Gözaltındaki isimler arasında İBB’ye bağlı KİPTAŞ, İSTAÇ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı yöneticileri yer alıyor.

Soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi çok sayıda ciddi suçlama bulunuyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA YAKALANDILAR

İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çeken isimler şöyle:

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt

İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu

Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık

Yapı Merkez İnşaat’tan Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Özge Arıoğlu

4 ŞÜPHELİ FİRARİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişi ise halen firari durumda. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Öte yandan aynı soruşturmada daha önce gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.