İBB’de yolsuzluk ve terör soruşturması derinleşiyor! Gözaltı sayısı 88’e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) milyonlarca liralık ihale usulsüzlüğü tespit edildi. Özellikle konser, reklam ve açık hava reklamları gibi alanlarda 200’den fazla ihalenin şaibeli olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ihalelere fesat karıştırıldığı, rüşvet alındığı ve belediye kaynaklarının usulsüz bir şekilde kullanıldığı yönünde bulgular elde edildi.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 99 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

İBB'DE KİMLER SORGULANIYOR?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, İBB Meclisi İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da yer alıyor. Bu gelişmeyle birlikte gözaltı sayısı 88’e yükseldi.

Haber Global'e göre, soruşturma sürecinde, toplam 83 kişinin gözaltına alındığı, 9 kişinin firari olduğu, 7 kişinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Öte yandan, PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada da 7 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı, 3 kişinin ise firari olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

"Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Murat Çalık, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker."

GİZLİ KASALARDA MİLYONLAR BULUNDU

İBB’den aldığı 60’tan fazla ihale ile dikkat çeken ve Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden olduğu iddia edilen Emrah Bağdatlı’nın, 5 Mart’ta ABD’ye kaçtığı belirlendi.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ev satışıyla gündeme gelen iş insanı Ali Nuhoğlu, soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı. Nuhoğlu’nun evinde yapılan aramada, gizli kasalarda on milyonlarca lira ve döviz ele geçirildi.

Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biri de, Ali Nuhoğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na 50 milyon dolar değer biçilen üç villayı 15 milyon liraya devrettiği iddiası oldu.

İddialara göre, bu satışın ardından Nuhoğlu’nun paravan şirketler aracılığıyla İBB’den büyük ihaleler aldığı belirlendi. Ayrıca, İBB iştiraki KİPTAŞ’tan milyarlarca liralık ihale alan bir firmanın sahibinin, 22 yaşındaki F.R.C. olduğu, bu kişinin de Nuhoğlu’nun yanında çalıştığı öne sürüldü.