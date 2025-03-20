İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmasında yeni gelişme! 87 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 87 kişinin emniyetteki ifade işlemleri başladı. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok isim hakkında suçlamalar yöneltiliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmasında yeni gelişme! 87 şüphelinin ifadeleri alınmaya başlandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan 87 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi. Öte yandan ekipler, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 19 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor. Dosyada yer alan suçlamalar arasında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap (görevini kötüye kullanarak menfaat sağlamak), rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, ihaleye fesat karıştırmak bulunuyor.

Ayrıca, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da soruşturma yürütülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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