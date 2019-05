İBB Sözcüsü Murat Ongun, ''Son günlerde kamuoyunda Diyanet Vakfı'nın 37 yıldır devam ettirdiği fuarla ilgili bazı tartışmalar var'' diyerek "Dolaylı olarak da olsa, Diyanet İşleri Başkanımızla da Başkanımız arasında bir temas kurulmuştur. Bu fuarı kuran, Diyanet Vakfı'na bağlı fuarcılık şirketinin yetkilileriyle görüşmek için de bugün davette bulunduk. Kendileri müsait değildi. Perşembe günü İBB'ye gelecekler. Bakacağız, en uygun, en sağlıklı yer neresi olabilir diye" şeklinde konuştu

Saraçhane İBB Başkanlık Binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul’da ramazan ayında kurulan iftar çadırlarının geçen yıla göre sayılarının arttırıldığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de iletişime geçilerek Dini Yayınlar Fuarı ile ilgili olarak İBB'de Perşembe günü görüşme yapılacağını söyledi.



"Dini Yayınlar Fuarı"na ilişkin bazı medya organlarında çıkan haberlerle ilgili de görüş bildiren Sözcü Ongun, "Dolaylı olarak da olsa, Diyanet İşleri Başkanımızla da Başkanımız arasında bir temas kurulmuştur. Bu fuarı kuran, Diyanet Vakfı'na bağlı fuarcılık şirketinin yetkilileriyle görüşmek için de bugün davette bulunduk. Kendileri müsait değildi. Perşembe günü İBB'ye gelecekler. Bakacağız, en uygun, en sağlıklı yer neresi olabilir diye. Görüşerek, konuşarak, anlaşarak bu işleri çözmeye gayret edeceğiz. Tabii bunun bir istismarı söz konusu. Bugün bazı basın yayın organlarında, 'faşizm' suçlamasına kadar varacak ağır benzetmeler var. Bunları iddia edenlere, bunları söyleyenlere bu sözleri iade ediyoruz. Biz, her işimizde mutlaka masa etrafındaki herkesle beraber konuşacağız ve en uygun çözümü bulmaya gayret edeceğiz" dedi.



Sözcü Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 25 Nisan’da mevcut yönetimle, Ramazan Ayı etkinliklerini planlamak üzere toplantı yaptığını, Genel Sekreter ve yardımcıları ile yapılan toplantıda seçim çalışmaları sebebiyle Ramazan Ayı etkinliklerinin ayrıntılı bir şekilde hazırlanmadığını ve bundan dolayı da eski ve yeni ekiple hızlı bir ramazan programı hazırlığına girişildiğini söyledi.



"GEÇEN YIL VERİM ALINAMADI"



Yapılan programla iftar çadırlarının sayılarını ve alanlarını artırdıklarını kaydeden Ongun şu bilgileri paylaştı:



"Ramazan ayında, İstanbul'da Mecidiyeköy, Aksaray, Çekmeköy, Eminönü, Kadıköy ve Üsküdar'da İBB'nin iftar çadırları olacak ve binlerce insanımıza iftar hizmetinde bulunulacak. Maltepe'deki etkinlik alanında, Ramazan eğlenceleri kapsamında konserler düzenlenecek. Geçen yıl da Maltepe, Yenikapı ve Beylikdüzü'nde İBB'nin Ramazan eğlenceleri vesilesiyle konser programı vardı. Ama o gün yaptığımız toplantıda, yetkililer hem Beylikdüzü hem de Yenikapı'daki etkinliklerden verim alamadıklarını söylediler. Planlamalarında da bu yıl sadece Maltepe Meydanı'nı kullanmayı belirtmişlerdi. Biz de bu istikamette Maltepe Meydanı'nda Ramazan ayı konserlerimizi ve eğlencelerimizi sürdüreceğiz. Cuma günü itibariyle Sultanahmet'te Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı alanında, sahaf çarşısı açılacak. Sahaflar vatandaşlarımızla buluşacak"



"100'ÜN ÜZERİNDE MAHALLEYE HİZMET VERİLECEK"



Sultanahmet Sahnesi'nde Cuma gününden itibaren Ramazan ayının kültürüne, geleneğine ve İstanbul'un kimliğine uygun sohbetlerin yapılacağını belirten Ongun, "Bu sohbetlerde çok kıymetli din adamlarımız, yazarlarımız aynı zamanda da çok önemli kamu kurumlarının müdürleri halkımızla bir araya gelecek. İstanbul'un Ramazanlarını konuşacaklar. Bütün etkinliklerimiz Ramazan ayının ruhuna uygun, ibadetiyle, kültür zenginliğiyle iç İçe olacak şekilde planlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez 5 ayrı gezici aracı ile daha önce İBB'nin herhangi bir etkinlikte bulunmadığı mahallelerde özellikle de çocuklarımıza yönelik Ramazan eğlenceleri ve ikramlarda bulunacak. 100'ün üzerinde mahalleye bu hizmeti vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.



"ESNAFIN, POLİSİN VE İTFAİYENİN ŞİKAYETLERİ VAR"



Sözcü Ongun, ''Son günlerde kamuoyunda Diyanet Vakfı'nın 37 yıldır devam ettirdiği fuarla ilgili bazı tartışmalar var'' diyerek, şunları söyledi:



''25 Nisan günü gerçekleştirdiğimiz ilk Ramazan toplantımızda, mevcut yönetimimiz tarafından bize, geçen yıl Ayasofya Camii'nin hemen yanında kurulan fuarın, kurulum olarak uygun olmadığını söylediler. Neden uygun olmadığını söylediğimizde de bölge esnafının şikayetleri olduğunu, itfaiyenin herhangi bir olayda müdahale edemeyeceğini söylediğini, polisin, itfaiyenin bölgedekilerin bu kurulumdan memnun olmadıklarını belirtiler. Ve bu yıl orada böyle bir fuarın kurulumunun uygun görmediklerini, hatta Yenikapı gibi bir yerde yer düşündüklerini ama seçim nedeniyle de bu işle çok ilgilenemediklerini söylediler. 'Görüşünüz nedir' diye sorulduğunda da bu alanda bu fuarın yapılmasının uygun olmadığını belirttiler.''



"YENİ FUAR ALANI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"



İBB olarak, fuarın bu bölgede yapılmaması için bir karar alındığını ve bunun ardından da kamuoyunda bir takım tartışmaların başladığını kaydeden Ongun şöyle devam etti:



"Hemen belirtmek isteriz ki bu fuar, 2010 yılına kadar Sultanahmet Camii'nin meydanında kuruluyordu. 2010-2017 yılları arasında da Beyazıt Meydanı'nda kuruldu. İlk kez geçen yıl Ayasofya'nın yanında fuar kurulmuştu. Ama o alanın uygun olmadığı belirtildiğinde de bu talebi kabul edemedik. Ardından kamuoyunda tartışmalar başladı. Kuşkusuz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı, çok değerli ve önemli kuruluşlar. İBB olarak da her zaman, el ele, kol kola iş birliği içinde yürüyeceğimiz kuruluşlar. Tabii ki biz de hemen temasa geçtik. Şunu da belirtmek isterim. Dolaylı olarak da olsa, Diyanet İşleri Başkanımızla da Başkanımız arasında bir temas kurulmuştur. Bu fuarı kuran, Diyanet Vakfı'na bağlı fuarcılık şirketinin yetkilileriyle görüşmek için de bugün davette bulunduk. Kendileri müsait değildi. Perşembe günü İBB'ye gelecekler. Bakacağız, en uygun, en sağlıklı yer neresi olabilir diye. Görüşerek, konuşarak, anlaşarak bu işleri çözmeye gayret edeceğiz."



"HER İŞİMİZİ MASADA KONUŞACAĞIZ"



Ongun, "Tabii bunun bir istismarı söz konusu. Bugün bazı basın yayın organlarında, 'faşizm' suçlamasına kadar varacak ağır benzetmeler var. Bunları iddia edenlere, bunları söyleyenlere bu sözleri iade ediyoruz. Biz, her işimizde mutlaka masa etrafındaki herkesle beraber konuşacağız ve en uygun çözümü bulmaya gayret edeceğiz. Diyanet Vakfı'mızın hazırladığı fuar ile ilgili durum budur'' dedi.Ongun, ''İstanbul Valiliği'nin 6 Mayıs'tan 7 Mayıs'a ertelediği iftarla ilgili durum nedir'' sorusuna da, ''İftar yemeği yarın olacak. Bu akşam, şehit ve gazilere nişan takdimi töreni var. Sayın Başkanımız da katılacak törene" yanıtını verdi.



ulusal.com.tr