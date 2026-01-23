İBB'den kreş açıklaması: Kamera kayıtlarında bulgu yok, personel tedbiren uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir Çocuk Etkinlik Merkezi’nde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, sürecin ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve titizlikle ele alındığı vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemiz Çocuk Etkinlik Merkezlerimizden birinde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin süreç, ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve büyük bir hassasiyetle ele alınmıştır. Olay kurumumuz görevlileri tarafından fark edilir edilmez, aile derhal bilgilendirilmiş; emniyet birimleri ve adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edilmiştir. Merkeze ait tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiş, İBB Teftiş Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.”

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde yaşayan iki çocuklu bir aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.’yi aynı mahallede bulunan İBB’ye ait “Yuvamız İstanbul” kreşine gönderdi. Aile, çocuklarının geçtiğimiz Aralık ayında kreşten geldikten sonra vücudunda morluklar fark etti.

Durumdan şüphelenen aile, kreş yönetimiyle görüşmek ve kamera kayıtlarını incelemek istedi. Ancak iddiaya göre, görüntüler ilk etapta aileyle paylaşılmadı ve iddialar reddedildi. Bunun üzerine aile, karakola giderek kreşte görevli personel hakkında şikâyette bulundu.

Olayla ilgili adli ve idari sürecin sürdüğü bildirildi.