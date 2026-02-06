İBB'nin açtığı çukurda hayatını kaybetmişti: 5 yaşındaki Edanur Gezer davasında karar çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de İBB ekiplerinin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin dava sonuçlandı.

İBB'nin açtığı çukurda hayatını kaybetmişti: 5 yaşındaki Edanur Gezer davasında karar çıktı
Küçükçekmece'de bulunan bir parkta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından çalışma kapsamında açılan çukura düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer'in davasında yargılama süreci tamamlandı. Olayla ilgili sorumlu tutulan 10 sanık, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısındaydı.

SANIKLAR "ASLİ KUSURLU" SAYILDI

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki incelemelerin ardından nihai kararını açıkladı. Yapılan değerlendirmede, yargılanan 10 sanığın tamamı olayda "asli kusurlu" bulundu. Heyet, sorumluların ihmaller zincirinde birincil derecede hatalı olduğuna kanaat getirdi.

Karar duruşmasında 10 sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, verilen cezalarda herhangi bir erteleme hükmü uygulamazken, sanıkların hapis cezalarının infazına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

