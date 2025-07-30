İBB'nin itfaiye personel alımı engellendi mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İBB'nin itfaiye alımının engellendiği yönündeki iddiaları yalanladı. “Bekleyen dosya yok, 1.785 izin verildi” açıklaması yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İBB'nin itfaiye personel alımı engellendi mi? Bakanlıktan açıklama geldi
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Bazı medya organlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli alımının engellendiği yönünde çıkan haberler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Medyaya yansıyan bazı haberlerde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli alımının engellendiği” ve onay verilmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda itfaiye personeli istihdamı yönünde bekleyen tek bir dosyası bulunmamaktadır. Gelen talepler doğrultusunda 2020-2024 yılları arasında İBB’ye 1.785 itfaiye personeli alım izni verilmiştir.

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