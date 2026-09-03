İBB'ye sabah saatlerinde yeni operasyon! 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin Ön İnceleme Raporu ve bilirkişi raporları doğrultusunda düğmeye basan emniyet güçleri, haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 12'sini gözaltına aldı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

BAŞKANLIK KONUTUNA MATERYAL ALIMI DOSYADA: "İHALEYE FESAT" TESPİTİ

Soruşturma dosyasına giren inceleme ve denetim raporlarında, İBB Satınalma Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bir dizi ihaleye mercek tutuldu. İncelenen ihaleler arasında İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal tedariki işinin de yer aldığı, söz konusu alımlarda usulsüzlük yapılarak ihaleye fesat karıştırıldığı ve bu yolla kamu zararına sebebiyet verildiği iddia edildi.

MALİ ŞUBE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Eylül sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 kişiden 12'si yakalanarak emniyete götürüldü. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen bir diğer firari şüphelinin yakalanması için adli işlemlerin ve sınır ötesi prosedürlerin sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çok yönlü yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini kamuoyuna duyurdu.