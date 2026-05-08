İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 29 kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin adli süreci kamuoyuyla paylaştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın kapsamına dair, "Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtildi.

Savcılığın yürüttüğü incelemelere göre operasyonun odak noktasını, belediyenin iştirak şirketlerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ oluşturuyor. Açıklamada, ilgili örgütün bu şirket üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işlettiği ve ihalelere fesat karıştırdığı ifade edildi. Emniyet güçleri, iddiaların ardından tespit edilen adreslere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen emniyet birimleri, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unu yakaladı. Zanlıların işlemleri sürerken, geriye kalan bir kişinin durumu da netleşti. Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerden 1'inin yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

