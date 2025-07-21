İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 17 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
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İBB’YE YÖNELİK OPERASYONDA YENİ GELİŞME
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.