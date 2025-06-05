İBB'ye yönelik soruşturma: Servet Yıldırım’ın ifadesi ortaya çıktı

Servet Yıldırım ifadesinde, "Etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla açıklama yapmak istiyorum. Hüseyin Köksal’ın 15 yıldır şoförlüğünü yaptım. Köksal’ın ikametinde Hasan Şenyurt isimli bir kişiyle tanıştım. Şenyurt’un kaydettiği ses kaydını bir yıl önce savcılığa verdi. Bu nedenle işten çıkarıldım ancak maaşımı almaya devam ettim. Son bir yıldır fiilen çalışmıyorum" dedi.

Yıldırım, "Köksal ile İmamoğlu yaklaşık 15-20 yıldır tanışıyor. Olay TV’nin sahibi Cavit Çağlar’dı. İmamoğlu’nun talimatıyla Köksal, Olay TV’yi Çağlar’dan satın almak istedi. Finansman İmamoğlu tarafından Kültür A.Ş. üzerinden sağlandı. Olay TV’nin merkezi Bab Plazaya taşındı, buradaki alanın parası da Kültür A.Ş.’den ödendi. Ancak devrin gerçekleşmemesi üzerine para Çağlar’a iade edildi. Sonrasında Bab Plazadaki yer Tarih TV’ye devredildi" diye konuştu.



Reklam Şirketleri Üzerinden İhaleler İddiası

Yıldırım, "Köksal’ın asıl işi tekstil, ancak İmamoğlu’nun talimatıyla medya ve reklam işine girdi. İki reklam şirketi kuruldu. Bu şirketler üzerinden İBB reklam ihaleleri alındı. Gelen gelirlerin yüzde 60’ı İmamoğlu’na, yüzde 20’si Murat Kapki’ye, yüzde 20’si ise Köksal’a aitti. Paralar genellikle nakit olarak paylaşılıyordu" ifadelerini kullandı.



Valizlerle Para Taşımak ve Döviz Bürosu İddiaları

Yıldırım, "Köksal’ın ofisine döviz cinsi paralar döviz bürosundan valizlerle getiriliyordu. Paralar kasalarda saklanıyordu. İhtiyaç halinde İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’a valizlerle nakit para götürdüm. Ayrıca Zafer Keleş de ofise yüklü miktarda para getiriyordu" dedi.

Kültür A.Ş. Müdürü Serdar Taşkın ve Yolsuzluk İddiaları

Yıldırım, "İmamoğlu Kültür A.Ş.’ye Serdar Taşkın’ı müdür olarak atadı. Taşkın’ın şirket paralarını evine götürdüğünü, bir kısmını Orhan Cevahiroğlu’nun hesabına yatırdığını, ayrıca külçe altın aldırdığını biliyorum. Bu paralar usulsüz şekilde kullanıldı" şeklinde konuştu.



Kurultayda Üyelere Para Dağıtımı ve Diğer İddialar

Yıldırım, "Kurultay’da üyelere para dağıtıldığına dair bilgiyi Murat Ongun’un şoföründen duydum. Ayrıca, Emrah Bağdatlı’nın ihaleleri naylon faturalarla dışarı çıkardığı iddia ediliyor. Soruşturma öncesi avukatlar tarafından tehdit edildim ancak bildiklerimi anlatıyorum" dedi.

"Bu yapının üyesi değilim, gördüğüm usulsüzlükleri onaylamıyorum. CHP İl Binası’nın satın alınması sürecinde ses kayıtlarım ortaya çıkınca işten uzaklaştırıldım" diyen Yıldırım, soruşturmanın detaylarını paylaştı.