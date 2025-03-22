İBB'ye yönelik soruşturma sürüyor: Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

Soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi şüpheli olarak yer alıyor. Şüphelilerden biri olan Şahan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde yaklaşık 2 saat boyunca ifade verdi.

"BENDEN SUÇLU ÇIKMAZ"

İfadesinde, bugüne kadar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını vurgulayan Şahan, terör örgütü ile herhangi bir bağlantısının olmadığını ve PKK/KCK içinde aktif faaliyet gösteren bir yakını bulunmadığını belirtti.

Şahan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "İfademe başvurulan soruşturma kapsamında bana yöneltmiş olduğunuz suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben hiçbir terör örgütü yöneticisinin emir ve talimatı ile hareket etmedim ve etmem. 20 Mart tarihinde CHP Başkanı Özgür Özel'in de açıkladığı gibi 2024 yılında gerçekleşen yerel seçimler, CHP Parti meclisinin onayladığı ve yetkili organların onayladığı aday listeleri üzerinden Türk milletine arz edilmiştir ve onların teveccühü ile seçimler gerçekleşmiştir. Bu seçimler demokratik kurallar çerçevesinde ifa edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun yargı denetimi icra edilmiştir. Seçim sürecinden suç ya da suçlu çıkarılmaya çalışması beyhudedir." dedi.

Atatürk ilkelerine göre yetişen ve milletin ahlaki değerlerini çok iyi bilen biri olduğunu ifade eden Şahan, "Benden suçlu çıkmaz. Başta el koyma ve arama kararı ve bu karara dayanarak yapılan hukuka aykırı el koyma işlemlerine karşı yapmış olduğumuz başvuru ve itirazlara halihazırda cevap verilmemiştir. Bu çerçevede hukuka aykırı bir şekilde el konulan dijital dokümanların hukuka aykırı mahiyetini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben hiçbir suç işlemedim. Hakkımdaki asılsız delillere dayanan mesnetsiz suçlamaları reddediyorum. Bana soru olarak yönelttiğiniz isnatlara karşı detaylı savunmalarımda soruşturma savcısına ayrıntılı cevap vereceğim. Burada da gerekli gördüğüm sorulara cevap vereceğim." ifadelerini kullandı.

"İl ve ilçe belediyelerinin başkan yardımcıları ile belediye meclis üyelerinden 18 kişinin terör kayıtlarının bulunması, bu kişilerin 2024'teki yerel seçimlerden önce HDP'den, CHP'ye üye olarak geçmeleri ve karar alıcı mekanizmalarda yer almalarının sağlanması" tespitine ilişkin Şahan, "İfade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten ve tarafıma isnat edilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra, savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım." dedi.

HTS KAYITLARI VE GİZLİ TANIK BEYANLARI SORULDU

Soruşturma kapsamında Şahan’a, 2018-2025 yıllarına ait HTS (cep telefonu görüşme kayıtları) analizinde, terör suçlarından hakkında işlem yapılan 90 kişiyle irtibatlı olup olmadığı da soruldu.

Şahan, bu soruya, "Bana gösterilmeyen HTS verilerinin doğruluğunu teyit etme imkanım yoktur. Yorumlama yöntemlerine bağlı olarak yanlış anlamlar çıkarılabilir. Bu konudaki ayrıntılı savunmamı savcılıkta yapacağım." yanıtını verdi.

Şahan’a ayrıca, gizli tanık "İlke" ve "Meşe"nin ifadelerinde kendisi hakkında yapılan suçlamalar da yöneltildi.

Gizli tanık "İlke"nin iddiasına göre, 2024 yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti arasındaki iş birliği kapsamında sağlanan para trafiğini Murat Ongun yönetti. İlke'nin ifadesinde, Şahan’ın da bu süreçte Ekrem İmamoğlu ve Mahir Polat ile birlikte aktif rol aldığı öne sürüldü.

Gizli tanık "Meşe" ise, Şahan’ın BİMTAŞ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) çalıştığı dönemde, PKK sempatizanı kişileri işe aldığını ve CHP içinde radikal sol gruplara destek verdiğini iddia etti.

Bu iddialara yanıt veren Şahan, "Gizli tanık beyanlarını, hem IPA ile ilgili hem diğer tüm alanlarla ilgili kabul etmiyorum. Belediye başkanı olarak tek derdim Şişli'nin gerçek sorunları ile ilgilenmek, bu kentin bu ülkenin gerçek sorunlarına ilişkin çözümlerde çok çalışarak bir nebze katkıda bulunmaktır. Reform Enstitüsü hem entelektüel çalışmalar, araştırmalar yapmak için kurulmuş objektif bir düşünce kuruluşudur. Azad Barış ile 2019 sürecinde HDP resmi görevlisi iken İBB'de yaptığı resmi görüşmelerde tanıştım. Sonrasında Azad'ın eşiyle akraba olduğumuz (kan bağı değil), eşinin teyzesi Ankara'da okumama çok fayda sunan, benim için çok değerli bir öğretmendir. O ilişkiyle yeniden tanıştık. Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Daha ayrıntılı beyanımı savcılıkta vereceğim." ifadelerini kullandı.