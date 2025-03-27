İBB’ye yönelik soruşturmada kritik gelişme: 12 şirkete daha el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 12 şirkete daha el konulduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İBB’ye yönelik soruşturmada kritik gelişme: 12 şirkete daha el konuldu
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Kamuoyunda "yolsuzluk soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın ve Alperen Aydın isimli şüphelilere ait olduğu tespit edilen şirketlere el koyma kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla el konulan şirketler şunlar:

BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.
Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.
3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.
Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Panoffect Medya A.Ş.
Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.
MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Sim Medya A.Ş.
Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü ve yeni el koyma kararlarının alınabileceği öğrenildi.

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