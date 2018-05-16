İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) davasından yargılanıp 2016'da beraat eden Salih Mirzabeyoğlu 68 yaşında hayatını kaybetti

4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne gelen Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı.



Beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu'nun bugün hayatını kaybettiği bildirildi.



Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.