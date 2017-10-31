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İbrahim Halil Sınır Kapısı Bağdat'a devredildi

Irak'ın kuzeyindeki oyun bozuldu, Barzani kaybetti. Bağdat, bölgede kontrolü sağlıyor. Peşmergenin kontrolünde olan İbrahim Halil Sınır Kapısı Bağdat'a devredildi. Türk ordusu da bu devir teslimde Iraklı askerlere destek verdi.

İbrahim Halil Sınır Kapısı Bağdat'a devredildi

Devir teslim töreninin ardından sınır kapısındaki bölgesel yönetim bayrağı indirildi. Irak bayrağı, Irak askerlerinin sevinç gösterileriyle göndere çekildi. 

İbrahim Halil Sınır Kapısının devri tarihi bir önem taşıyor. Yaklaşık 27 yıldır Peşmerge denetiminde olan sınır kapısı Bağdat'a devredilince, Irak ve Türkiye ticaret yolu doğrudan açılmış oluyor. 

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 18 Eylül'de başlatılan, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikata katılan Türk askerleri ile Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri, sabah saatlerinde 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlasından zırhlı araçlarla çıkış yaptı.



Sınırların Bağdat'ın kontrolüne geçmesiyle Amerika'nın Irak ve Suriye kuzeyinde birleştirmeyi planladığı bölgeler ortadan ikiye bölündü. 

Amerika'nın Suriye'deki PKK güçlerine tırlar dolusu destek yolladığı kritik güzergahlar artık, Irak ordusunun kontrolünde. Öte yandan Ceyhan'a uzanan stratejik petrol boru hattı yolu da Barzani denetiminden çıktı. 






Sınır kapısı kapatıldı
Öte yandan, yaşanan gelişmeler dolayısıyla sınır kapısı sabah saatlerinden itibaren geçişlere kapatıldı.




ulusal.com.tr

Etiketler; #Halil İbrahim Sınır Kapısı #türkiye #ırak
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