Kalın'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ABD'nin açıklamalarına tepki geldi.
Kalın, ABD'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili “endişe” beyan etmesi ve “savaş karşıtlığı” söylemine sığınmasına tepki gösterdi.
Kalın, "PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin “endişe” beyan etmesi ve “savaş karşıtlığı” söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür." dedi.
Twitter'dan açıklama yapan Kalın, Türkiye'nin Deaş, PKK ve FETÖ terörüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti.
Kalın'ın paylaşımı şöyle;
Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ dahil terörün her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmektedir. PKK/PYD/YPG söz konusu olunca birilerinin “endişe” beyan etmesi ve “savaş karşıtlığı” söylemine sığınması, bir çifte standarttır ve iki yüzlülüktür. Bunlar Türkiye’yi asla yıldırmayacaktır.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin açıklamalarına tepki geldi.
Kalın'dan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili ABD'nin açıklamalarına tepki geldi.
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