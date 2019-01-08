İbrahim Kalın Bolton görüşmesinin ardından açıklama yapıyor

Kalın'ın açıklamaları şöyle:



Deaş'la mücadele konusunda duraklama zafiyet söz konusu değildir. Türkiye üzerine düşeni yapmıştır. Suriye'de hiçbir sivilin kürtler de dahil olmak üzere zarar görmemesi için Türkiye elinden geleni ve üzerine düşeni yerine getirecektir.



PKK terör örgütü suriye kolu olan PYD YPG Kürt kardeşlerimizin temsilcileri olamazlar. Sivillerin can ve mal kayıplarının olmaması için azami gayret gösterilmiş ve başarılı bir performans ortaya koyulmuştur. Kararlı mücadelemizin bundan sonra da devam edeceğini ifade etmek isterim. PYD YPG dahil olmak üzere yeni fırsat alanları yaratmalarına izin vermemeliyiz.



PYD ve YPG'ye destek konusu Trump yönetimi için de bir sorun olmaya devam ediyor. Bizim bugüne kadarki bütün harekatımız operasyonlarımız kürt hhalkına da zulüm uygulayan bu istibdata son vermektir.



Çekilme süreciyle ilgili Fırat'ın doğusuna yoğunlaşırken Münbiç yol haritasının da uzatılmaması gerektiğini ifade ettik. Kendileri de buna olumlu yaklaştıklarını söylediler.



İdlib'teki ateşkesin sürekli kılınmasını da ele aldık bu konuda da hemfikiriz.



Siyasi geçiş süreciyle ilgili olarak anayasa komisyponu oluşturulmasında biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.



Cumhurbaşkanımızın Boltan'a teyitli bir randevu sözü yoktu. Böyle bir talep söz konusu idi ama biz bunu teyit etmemiştik.



Türkiye kürtleri katledecek gibi söylemler PKK propogandalarıdır ABD'nin bu sözlere itibar etmemesi gerekir.



Yavaşlama söz konusu değil. ABD çekilme kararını açıkladıkları zaman 18-19 Aralık tarihinde kamuoyuna duyurdular. O tarihten itibaren 60-100 gün telafuz edildi. Bilinçli bir geciktirme görünmüyor.



Bolton'a verilen belge



Boltan'a dosya verdim YPG ve PYD terör örgütünün Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlali konusunda