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İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızı susturamazlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan (Binyamin) Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızı susturamazlar

Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olduğunu vurguladı.

İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar." ifadesini kullandı.

Etiketler; #İbrahim Kalın #netenyahu #erdoğan
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