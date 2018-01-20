Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. Mcmaster ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede terör örgütü YPG/PYD’ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, görüşmede iki ülke arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığın ve bölgede başta PKK, Deaş ve El-Kaide olmak üzere terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelenin önemine vurgu yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın terör örgütü YPG/PYD’ye ABD tarafından verilen desteğin sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdiği görüşmede, güvenilir bir siyasi geçiş yoluyla Suriye'nin komşularına tehdit teşkil etmeyecek şekilde istikrara kavuşmasının bölgenin huzur ve güvenliğine katkıda bulunacağı konusunda mutabık kalındı.



Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve McMaster Irak'ın toprak bütünlüğünün, refahının ve istikrarının da bölge için önemini teyit etti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ayrıca FETÖ'nün ABD'deki faaliyetleri ve terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyle ilgili Türkiye'nin kaygılarını ve beklentilerini dile getirdi.





ulusal.com.tr