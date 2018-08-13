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İbrahim Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. "Kimse spekülatif haberlere itibar etmesin" diyen Kalın, "Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" ifadelerini kullandı

İbrahim Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada ekonomik gelişmelere ilişkin gerekli kurumların adımlar attığını, Türk ekonomisinin bünyesinin sağlam olduğunu ifade etti.

İbrahim Kalın'ın açıklaması şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.

 

Etiketler; #İbrahim Kalın #açıklama #cumhurbaşkanlığı sözcüsü
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