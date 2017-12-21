Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın TGRT canlı yayınında konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın TGRT canlı yayınında konuştu



İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Kudüs konusunda üçte iki çoğunluğun sağlanacağını düşünüyoruz.



İç siyasi dengelerden dolayı Trump, Kudüs konusunu ortaya attı.



Trump, Kudüs konusunun tekrar hatırlanmasına vesile oldu.



Cumhurbaşkanımızın Kudüs konusunda sesini yükseltmesi birilerini rahatsız ediyor.



Evet kararının çıkması durumunda hiçbir ülke büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak.



Bu durumdan Filistin'de yaşayan Hristiyanlar da rahatsız.



Doğu Kudüs ifadesi 1967 sınırlarına atıfta bulunuyor.



Mısır'ın Filistin konusundaki tavrı iyi.



Hamas, Yahudilerle bir dertlerinin olmadığını, İsrail'in işgal politikasına karşı olduklarını ifade etti.



ABD ile sürekli bir gerilim derdinde değiliz.



Suriye konusuna da değinen Kalın, "Esed konusunda tavrımız net. Suriye'nin geleceğinde ona yer yok." dedi.





Ayrıntılar gelecek...



