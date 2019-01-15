Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba Moskova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba Moskova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek." dedi.



Erdoğan'ın Rusya ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Kalın, "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak" diye konuştu.



Kalın, "İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır." dedi.



ABD'nin çekilme kararıyla ilgili konuşan Kalın, "ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi." diye konuştu.



Trump'un ekonomik tehdit açıklamasını değerlendiren Sözcü Kalın, "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



Kalın "Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını bildirdi.





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