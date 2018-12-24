Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Kalın, "Bu hafta bir ABD askeri heyeti Türkiye'ye gelecek." dedi

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Suriye'de biz hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz. ABD'nin Suriye'den çekilme kararında Erdoğan'ın diplomasi rolü etkili oldu. 14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi. DEAŞ'la mücadele sekteye uğramayacak. DEAŞ'la mücadele söz konusu olduğunda Türkiye aynı kararlılığı gösterecektir. Türkiye PKK-PYD terörüyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.

Doğu Akdeniz'i bir barış denizi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bizim hukukumuzu ihlal eden adımlar atıldığı zaman bunlara tepkisiz kalmamız söz konusu olamaz.

İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktamız bulunmaktadır. İdlib anlaşması çerçevesinde de buradaki askeri mevcudiyetimizi tahkim etmeye devam ediyoruz. Oradaki askerlerimiz de kalmaya devam edecekler. Böylece yerel unsunlarla birlikte İdlib civarında güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar.

Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz.



'NETANYAHU'NUN GİZLİ PKK SEMPATİZANLIĞI MI VAR?'

(Netanyahu'nun sözleri) Netanyahu'nun gizli bir PKK sempatizanlığı mı var? Ne zaman PKK ile mücadele olsa ses İsrail Başbakanı'nın ofisinden geliyor. PKK terör örgütüyle İsrail Başbakanı'nın başka gizli ilişkileri mi vardır?

(Suriye'den çekilme kararı) Bu hafta bir ABD askeri heyeti Türkiye'ye gelecek. Çekilme planının koordinasyonu yapılırken boşluk yaşanmaması için Cumhurbuşkanımız gerekli talimatları verdi.



'ABD ASKERİ HEYETİ BU HAFTA GELECEK'

(Münbiç'te ortak devriye) Bu hafta bir ABD askeri heyeti Türkiye'ye gelecek. Çekilme planının koordinasyonu yapılırken boşluk yaşanmaması için Cumhurbuşkanımız gerekli talimatları verdi. Rusya ile bir koordinasyon çalışması da başlatılacak. Herhangi bir boşluğun olmaması için gerekli bütün adımları atacağız.



AKPINAR VE GEZEN AÇIKLAMASI

Programı sonradan izledim.Söylenen sözlerin kabul edilmesi, mizah adı aldında hoş görülmesi söz konusu değil. Maksat mizah olsa bile bu böyle ifade edilmez. İfadeler Türkiye'de mevcut iktidarı, yönetimi, Cumhurbaşkanımızı eleştiren sözler. Bunlar Roma dönemi ile ilgili değil, bugünün Türkiyesi ile ilgili söylenen sözler. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmadan savcılık reisen soruşturma başlattı.

Keşke bu kişiler bizim çocukluğumuz masumiyet dönemlerinde, izlediğimiz, filmlerde hatırladığımız, kahramanlar olarak kalsalardı. Galiz, hakikatten uzak, sanatçılıktan uzak laflar etmeselerdi. Bunlar mizahla açıklanamaz. Bunları söyleyen kişiler yalnızca Cumhurbaşkanına hakaret etmiş olmuyorlar, ona oy veren milyonlarca insana da söylüyorlar.