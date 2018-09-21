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İbrahim Kalın duyurdu: Yakında başlayacak...

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti. Kalın İdlib mutabakatı, Menbiç çıkması, ittifak tartışmaları başta olmak üzere gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İbrahim Kalın duyurdu: Yakında başlayacak...

Menbiç konusunda Amerika'yı uyardı, Rusya ile varılan İdlib mutabakatının içeriğini anlattı. 

Milli Güvenlik Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basın toplantısı düzenledi.

Beştepe'de konuşan Kalın değerlendirmelerine İdlib mutabakatı ile başladı. İçeriğini anlattı, sorulara yanıt verdi. 

Ve bir diğer konu Amerika ile bir türlü tamamlanamayan Menbiç yol haritası. Kalın, Erdoğan'ın Amerika ziyareti öncesinde Washington'a mesaj gönderdi. 

Kalın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşme takvimini de paylaştı basın mensupları ile. Erdoğan, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Amerika ziyaretinin sonrasında planda bir de Almanya ziyareti var. 

Gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına da yanıt verdi Kalın. 

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #suriye #idlib #cumhurbaşkanlığı #açıklama #İbrahim Kalın
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