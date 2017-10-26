Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, Kartepe Zirvesi, 26 ülkeden 187 konuşmacının katılımıyla Kocaeli'de başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından The Green Park Kartepe Otel'de düzenlenen zirvede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Eğer darbeyi kınayan ülkeler bu söyleminde samimi iseler kendi ülkelerine sığınan FETÖ’cüleri Türkiye Cumhuriyeti’ne iade etsinler. Avrupa ülkelerinde PKK’ya açılan alanın onda birini biz batı karşıtı bir terör örgütüne açsaydık herhalde yer yerinden oynardı” dedi.

Kartepe Zirvesi’nde konuşan.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’nin Davos'u reklamını kullanmayın. Neden Davos’un reklamını yapıyoruz? Biz hala dünyaya Avrupa merkezli bakış açısından bakıyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının millet olarak ayağa kalktığı bir geceydi. Darbeden çıkarmamız gereken dersler var. Cumhurbaşkanımızın 15 yıldır halkımıza aşıladığı özgüven olmasaydı, 15 Temmuz’ da insanlar ölümü göze alarak tanların helikopterlerin önüne atlamazdı. Dünyada dönüp duran oyunları hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi devlet millet yakınlaşmasının en somut örneğini gördük" dedi.



Kalın şöyle konuştu:







“Aslında Mısır Darbesi’ne doğrudan ve dolaylı destek verenler 15 Temmuz darbesi de başarılı olsaydı destekleyeceklerdi. Buna Libya’yı da Tunus’u da örnek verebiliriz. 15 temmuz darbe girişimi ertesi gün püskürtüldükten sonra batılı devletler kınama yaptılar. Ama darbecilere karşı demokrasiyi eleştirmeye başladılar. Sanki bu darbeyi uzaylılar yaptı bu darbenin bir faili yoktu. Darbecilerin üzerine gidildikçe eleştirel sesleri çıkmaya başladı. OHAL ilan edildiği zaman sesleri demokrasiye aykırı diye bağırdılar. Düşünebiliyor musunuz? 250 tane şehit verdiğimiz, yüz binlerce insanın sokaklara dökülerek engellediği bir darbeden bahsediyorum. Bu ülkede OHAL ilan ediliyor diye demokrasi elden gidiyor gibi söylemler yaptılar. Fransa’da iki tane terörist saldırı üzerine OHAL ilan edilmesi karşısında sessiz kalıyorlar. Batılı ülkeler kendi kamu düzenini sağlamak için tedbir aldıklarında bu devletin temel görevi olarak lanse ediliyor. İngiltere’deki, Fransa’daki terörle mücadele yasalarını inceleyin. Biz Türkiye’de hangi teröre karşı hangi kanunu çıkarıyorsak sorun oluyor. Bugün batı için terör kendisini hedef alıyorsa terör meselesi oluyor. Somut örneğimiz FETÖ, PKK. FETÖ ve PKK terör örgütünün herhangi bir batılı devlete saldırdığı görülmemiştir. Burada asıl mesele batının, terör ile batılı olmayan ülkeleri tehdit etmek için bir enstrüman olarak kullanmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti aynı anda 3 terör örgütü ile mücadele eden tek NATO üyesi ülkedir. Demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan bu terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yanında hangi ülkeler var. Destekten kastımız maddi destek değil. İstihbarat desteğinden bahsediyorum. Bugün PKK’nın en rahat hareket alanı bulduğu ülke ABD. Peki neden DEAŞ değil? Çünkü DEAŞ batılı devletleri de hedef aldığı için. Bugün mesela çeşitli Avrupa ülkelerinde PKK’ya açılan alanın onda birini biz batı karşıtı bir terör örgütüne açsaydık herhalde yer yerinden oynardı”



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