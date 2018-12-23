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İbrahim Kalın ve Ömer Çelik'ten Netenyahu'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan (Binyamin) Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Kalın ve Ömer Çelik'ten Netenyahu'ya tepki

Kalın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olduğunu vurguladı.

İbrahim Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar." ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik: "Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır." dedi

Çelik: "İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor."

AKP Sözcüsü Çelik: "Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor." dedi.

Etiketler; #erdoğan #netenyahu #İbrahim Kalın
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