Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısından sonra açıklama yaptı. Kalın'ın gündeminde, Menbiç, güvenli bölge ve yeni askerlik düzenlemesi vardı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.



Kalın, yaptığı açıklamada, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması." ifadelerini kullandı.



Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye yönelik terör tehditlerine ilişkin, Kalın, şunları kaydetti:

Güvenli bölge bir terör örgütünü korumak için tampon bölge olmayacaktır, izin vermeyiz... Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması. (Fırat'ın doğusu) Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsade etmeyeceğiz. (Münbiç) Yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama taktiklerinin kimseye bir faydası olmayacaktır.



Ekonomideki gelişmeler

2019 yılında enflasyonla mücadelede bir dizi tedbir alındı, bundan sonra da devam edecek.



IMF açıklaması

Kalın, Türkiye'nin seçim sonrası için IMF ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine, "Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de görüyoruz. Bunların izlediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyoruz." dedi.



Çipras'ın ziyareti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye'yi ziyareti öncesi yaptığı açıklamalara ilişkin, Kalın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Yarınki görüşmelerin bu çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz."



Doğu Akdeniz

Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir. Akdeniz bir barış denizi haline gelmelidir. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsedecek yaklaşımlar kabul edilemez.



Yeni askerlik sistemi

Askerlikte yeni düzenlemeyle ilgili ilk çalışma kabineye sunuldu.



"Yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç yol haritası ile ilgili bir soru üzerine, "Yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama taktiklerinin kimseye bir faydası olmayacaktır." dedi.

Kalın, şöyle devam etti:

"İki müttefik olarak artık yol haritasının ivedilikle, daha fazla gecikme olmadan hayata geçirilmesi hem ikili ilişkilerimiz hem bölgenin güvenliği hem de Suriye'deki süreç açısından büyük önem arz ediyor."

Yol haritasının hayata geçirilmesi hususunda Rusya ile de mutabık kalındığı belirten Kalın, "Amerikalılarla konuştuğumuz şekilde yol haritasının hayata geçirilmesi noktasında Ruslarla da mutabık kaldık." diye konuştu.



Güvenli bölge konusu

Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.



ABD ve Rusya'nın INF'den çekilmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ve Rusya'nın 'INF' olarak da bilinen orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilmesinin Türkiye için de endişe verici bir gelişme olduğunu söyledi.



FETÖ ile mücadele

İbrahim Kalın, FETÖ ile mücadeleyi de değerlendiren, Kalın, şu açıklamalarda bulundu:

"Beyhude çabalarla artık ölmekte olan o yapıyı ve ölmesi gereken o yapıyı ayakta tutamayacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın."



Suriye ile görüşme

İstihbarat birimlerimiz Türkiye'nin güvenliği çerçevesinde zaman zaman farklı merkezlerle, buna Şam'da dahil, Haseke de dahil birtakım temaslarda bulunabilirler. Bunda şaşılacak bir durum yoktur. Bu rejimi tanımak anlamına gelmez. operasyonal bir ilişkidir. Türkiye sahada olduğu gibi masada olmaya da devam edecek.