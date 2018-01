Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) trafik kazasında yaşamını yitiren sendikanın eski genel sekreteri adına verilen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı (AA) "Haber Ajansı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bir otelde düzenlenen törende, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Şehirlerin medya yolu ile tanıtılmaya başlandığı son 40 yılda kadim Diyarbakır şehrinin maalesef terörle boğuştuğuna dikkati çeken Eker, bu nedenle televizyon ve gazetelerde kentin tarihsel ve kültürel değerlerinin ön plana çıkmadığını söyledi.



Eker, şunları kaydetti:

"Umuyorum ki bu toplantı vesilesiyle çok sayıda medeniyeti emzirmiş ve ona beşik ve yuva olmuş kadim şehir Diyarbekir, bu vesileyle az da olsa anlatılma imkanı bulunur. Diyarbekir'i, yeryüzündeki kadim şehirlerle eşleştireceksek, ona bir kardeş arayacaksak inanın bu kardeş Kudüs olur. Tıpkı Kudüs gibi burası da tarih boyunca gerçek anlamda bir çoğulculuğun, barış içerisinde çokluğun birlik içinde yaşadığı bir şehir. Asırlar boyu bu şehir son 40 yıl öncesine kadar bu vasfıyla anıldı. Diyarbekir, Hristiyanlığın, Müslümanlığın, Museviliğin, Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Zazaların birlikte barış içinde yaşadığı bir şehir oldu."

Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya koyduğu çoğulculuk değerinin Diyarbakır'da tarih boyunca yaşatıldığını vurgulayan Eker, kentin eski günlerine dönmesi için herkese görev düştüğüne dikkati çekti.

- "Diyarbakır'ın doğru tanınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise törene ev sahipliğini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu tür etkinlerin Diyarbakır'da gerçekleştirilmesinin önemine değinen Güzeloğlu, şöyle devam etti:



"Huzur ve güvenin sağlandığı Diyarbakır'da, böylesi buluşmalar Diyarbakır'ın doğru tanınmasına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bizim inancımız odur ki hakkı temsil eden, hakka hizmet eden ve bu doğrultuda dik duruşu ve imanıyla bu tavrı sergileyen herkesin bu yürüyüşlere katkısı, hem de şüphesiz emeği vardır. Ülkenin birlik ve beraberliğine herhangi bir ihanet olursa dimdik ayakta duran bir büyük camia olarak Memur-Sen'in özelde de Bem-Bir-Sen'in tüm üyeleriyle gurur duyuyoruz."



"Biz bir ve kardeş oldukça, kim ne yaparsa yapsın bir önemi yok"

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay da trafik kazası sonucu 2010'da yaşamını yitiren sendikalarının eski Genel Sekreteri İbrahim Keresteci anısına verilen basın ödüllerinin bu yıl sekizincisini düzenlediklerini belirtti.

Ödül törenini bu yıl tarihin ve medeniyetin beşiği sayılan Diyarbakır'da düzenlediklerini ifade eden Turbay, şöyle konuştu:

"Bu kadim kenti savaş alanına çevirmek isteyenler ve onlara taşeronluk yapanlar bu topraklardan umudu, sevgiyi, kardeşlik ve barışı çalmak istediler. Yüzyıllardır her inanca, her kökenden insana bağrını açan bu toprakları, kardeş kanıyla sulamak istediler. Hamdolsun ki bu milletin mayasında zulme ve küfre karşı dik durmak vardır. Millet olarak dik durduk, zalime ve haine fırsat vermedik. Dün terörle bizi esir almak isteyenler, etrafımızda oluşturmaya çalıştıkları terör koridorlarıyla sonuç alacaklarını sanıyorlar. Biz bir ve kardeş oldukça, kim ne yaparsa yapsın bir önemi yok."



"Hainlerden hesap sorulurken en önemli delil niteliğinde"

Turbay, medyanın sorunları çözen, toplumu aydınlatan ve insanlara perspektif kazandıran önemli araç olduğunu dile getirerek, "Bunu en net haliyle 15 Temmuz’da yaşadık ve gördük. Basın emekçisi kardeşlerimiz sayesinde ihaneti gördük ve meydanlara indik. Hainlerin ihanetlerini ve katliamlarını an be an kaydettiler ve o kayıtlar bugün mahkemelerde. Bu hainlerden hesap sorulurken en önemli delil niteliğinde. O ihanet gecesinde şehit olan, gazi olan gazeteci kardeşlerimiz de vardı." ifadelerini kullandı.



AA'ya dört ödül

Törende, "Haber Ajansı" kategorisinde AA ödüle layık görüldü. Ayrıca Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin ile muhabirler Özcan Yıldırım ve Ömer Yasin Ergin de çalışmalarıyla ödüle değer bulundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Avrupa Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (CESİ) temsilcileri, Bem-Bir-Sen yöneticileri ve davetliler katıldı.