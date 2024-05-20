İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesine en çok FETÖ'cüler sevindi!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında şehit olması FETÖ'cülerin hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesine en çok FETÖ'cüler sevindi!
Son Güncelleme:

Türkiye, İran, Azerbaycan dostluğuna büyük katkılar sunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi FETÖ'cülerin hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan FETÖ'cü Emre Uslu, Reisi'nin şehadeti üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"Onların Reisi'ni aldın, diğerlerinin Reis'ini de bir an önce yanına al Allahım" paylaşımı yapan Uslu'ya tepki yağdı.

İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesine en çok FETÖ'cüler sevindi! - Resim : 1

İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesine en çok FETÖ'cüler sevindi! - Resim : 2

PKK'lı isimlerin de İran'ı ve Reisi'yi hedef alan paylaşımlar yaptığı görüldü.

Batı yanlısı sosyal medya hesaplarından bir helikopterin içinden örgülü saçlar uzanan karikatür paylaşıldı. Masha Amini olayında gönderme yapıldı.

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü'nün paylaşımı da Kakışım ve Erdemol'u aratmadı. Mengü sosyal medya hesabından Reisi'yi "katil" olmakla suçladı.

# fetö # ibrahim reisi
Çok Okunanlar
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Tahran’dan bildirdi
Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir Tahran’dan bildirdi
Akıncı İHA ısı kaynağı tespit etti
Akıncı İHA ısı kaynağı tespit etti
Prof. Dr. Naci Görür o ili işaret etti: "En çok endişe ettiğim yer.. Her an deprem olabilir"
Prof. Dr. Naci Görür o ili işaret etti: "En çok endişe ettiğim yer.. Her an deprem olabilir"
Reisi'nin içinde olduğu helikopterde neler oldu? İranlı Bakan Yardımcısı o anları anlattı
Reisi'nin içinde olduğu helikopterde neler oldu? İranlı Bakan Yardımcısı o anları anlattı
İran Cumhurbaşkanı Reisi şehit oldu!
İran Cumhurbaşkanı Reisi şehit oldu!
Öne Çıkanlar Medikalciler sorunlarını anlatıyor | Serpin Alparslan | ULUSAL ÖZEL #canlı Medikalciler sorunlarını anlatıyor | Serpin Alparslan | ULUSAL ÖZEL #canlı 22 yaşındaki Rümeysa, cinsel ilişki teklifini reddettiği erkek tarafından katledildi 22 yaşındaki Rümeysa, cinsel ilişki teklifini reddettiği erkek tarafından katledildi