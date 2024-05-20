İbrahim Reisi'nin şehit olmasına en çok FETÖ'cüler sevindi!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında şehit olması FETÖ'cülerin hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İbrahim Reisi'nin şehit olmasına en çok FETÖ'cüler sevindi!
Editör: Haber Merkezi
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Türkiye, İran, Azerbaycan dostluğuna büyük katkılar sunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi FETÖ'cülerin hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan FETÖ'cü Emre Uslu, Reisi'nin şehadeti üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"Onların Reisi'ni aldın, diğerlerinin Reis'ini de bir an önce yanına al Allahım" paylaşımı yapan Uslu'ya tepki yağdı.

İbrahim Reisi'nin şehit olmasına en çok FETÖ'cüler sevindi! - Resim : 1

İbrahim Reisi'nin şehit olmasına en çok FETÖ'cüler sevindi! - Resim : 2

PKK'lı isimlerin de İran'ı ve Reisi'yi hedef alan paylaşımlar yaptığı görüldü.

Batı yanlısı sosyal medya hesaplarından bir helikopterin içinden örgülü saçlar uzanan karikatür paylaşıldı. Masha Amini olayında gönderme yapıldı.

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü'nün paylaşımı da Kakışım ve Erdemol'u aratmadı. Mengü sosyal medya hesabından Reisi'yi "katil" olmakla suçladı.

# fetö # ibrahim reisi
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