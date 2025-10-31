İbrahim Tatlıses'ten oğluna yasak! 'Tehdit etti' dedi, uzaklaştırma kararı aldırdı

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında süregelen gerginlik, yeni bir boyut kazandı. Son olarak İbrahim Tatlıses, oğlunun kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek mahkemeden uzaklaştırma talebinde bulundu.

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu hakkında bu kararı aldırmasının ardından, Ahmet Tatlıses cephesinden konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı.

"BİR YILDIR DİYALOGLARI YOKTU"

Medyaya yansıyan haberlerin ardından Ahmet Tatlıses adına avukatı Necmi Uğur Çelikel bir açıklama yaptı. Çıkan haberler sonrası açıklama yapma gereği duyduklarını belirten Çelikel, baba-oğul arasında uzun süredir iletişim olmamasına rağmen bu kararın alındığını vurguladı. Çelikel, "Maalesef, İbrahim Tatlıses; müvekkil Ahmet Tatlıses ile bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişim hiçbir iletişim ve diyaloğu bulunmamasına rağmen, müvekkilim hakkında İzmir 2. Aile Mahkemesi aracılığıyla uzaklaştırma talebinde bulunmuş ve mahkeme, bu talep üzerine müvekkil Ahmet Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'e yaklaşmaması yönünde hüküm kurmuştur" dedi.

"AYAĞINA ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI"

Avukat Çelikel, mahkeme kararının detaylarını ve yaptırımını da açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: "...Basit şekilde anlatmak gerekirse, müvekkil Ahmet Tatlıses’in ayağına elektronik kelepçe takılmış; İbrahim Tatlıses’e 3 km mesafeden fazla yaklaşması halinde bu kelepçe aracılığıyla sistemin uyarılması ve ilgili birimlere otomatik olarak bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır."

Müvekkili Ahmet Tatlıses'in haklarını kanuni yollarla aradığının ve hukuka aykırı herhangi bir eylemde bulunmadığının altını çizen Çelikel, olayın başlangıcının İbrahim Tatlıses'in oğlunu Harbiye konserine davet etmesiyle gerçekleştiğini belirtti.