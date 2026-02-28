İbrahim Yıldız’dan acı haber: Genç oyuncu yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Kartal’da fırtınada devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, aylar süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz ağustos ayında devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

“Muhteşem Yüzyıl Kösem” ve “Duy Beni” dizilerindeki performansıyla tanınan genç oyuncu İbrahim Yıldız’dan acı haber geldi.

Yıldız, 17 Ağustos 2025’te İstanbul Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak’ta şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan 27 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılmış ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Aylardır yaşam mücadelesi veren İbrahim Yıldız, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç oyuncunun vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

