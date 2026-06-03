İçişleri 17 ilde düğmeye bastı! 503 gözaltı, 261 tutuklama ile asayiş tarihinin en büyük vurgunu çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonuyla şafak vakti 17 farklı şehirde eş zamanlı dev operasyonlar gerçekleştirildi. Milyonlarca vatandaşı tuzağa düşüren şebekeye yönelik bilançoyu açıklayan İçişleri Bakanlığı, adli süreçlerin detaylarını paylaştı.

YAKALANAN 503 ŞÜPHELİDEN 261'İ RESMEN TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerini organize eden ve şebeke üyesi olduğu saptanan toplam 503 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 261'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 242 şüpheli hakkında ise mahkeme heyeti tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanma kararı verildi.

BASKIN DÜZENLENEN 17 İLİN TAM LİSTESİ

Dolandırıcılık şebekesinin hücre evlerine ve paravan şirketlerine yönelik operasyon icra edilen 17 şehir alt alta şu şekilde sıralandı:

Ankara

Adana

Amasya

Antalya

Bingöl

Diyarbakır

Erzurum

İstanbul

Kocaeli

Konya

Muğla

Osmaniye

Samsun

Şanlıurfa

Tunceli

Yalova

Zonguldak

MASAK DEŞİFRE ETTİ: 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARAVAN HACİM

Soruşturmanın mali boyutunu merkeze alan MASAK uzmanlarının hazırladığı kapsamlı finansal raporlar, şebekenin inanılmaz vurgun miktarını gözler önüne serdi. Yapılan siber incelemelerde, şüphelilerin paravan banka hesaplarında toplamda 1 milyar 135 milyon 707 bin TL tutarında devasa bir para işlem hacmi bulunduğu saptandı. Operasyon verilerine göre, şebeke üyelerinin kurdukları tuzaklarla vatandaşları toplamda net olarak 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı resmi kayıtlara geçti.

Öte yandan soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği kesinleşen ve şüphelilere ait olan tam 1 milyar 50 milyon TL değerindeki taşınmaz mal varlığına mahkeme kararıyla resmen el konuldu. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah, fişek, dijital materyal, sim kart, çek ve senet ele geçirildi.

ŞEBEKENİN 5 ŞOK DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı resmi açıklamada, suç şebekesinin saf ve masum vatandaşları ağlarına düşürmek için kullandığı 5 tehlikeli yöntem kamuoyuna ilan edildi. Şüphelilerin dolandırıcılık çarkını şu sistemlerle döndürdüğü belirlendi:

Kendilerini sahte unvanlarla kamu görevlisi olarak tanıtıp korku iklimi yaratarak para talep etmek.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dijital şifre ve hesap bilgilerini ele geçirmek.

Açtıkları paravan güzellik merkezlerinde vatandaşlara hileli yöntemlerle fahiş bedelli bağlayıcı sözleşmeler imzalatmak.

İş arayan gençlere yüksek kazançlı iş bulma vaadinde bulunarak ön ödeme ve komisyon adı altında paralar toplamak.

Arama motorlarında sahte internet siteleri açarak cazip fiyatlı araç kiralama (rent a car) ilanları verip kapora dolandırıcılığı yapmak.

Bakanlık, vatandaşları bu ve benzeri dijital, kurumsal tuzaklara karşı daha uyanık olmaları yönünde uyarırken, operasyonlarda emeği geçen kahraman polisleri ve Cumhuriyet başsavcılıklarını tebrik etti.